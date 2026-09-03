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Царьград

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Мошенники выманивают деньги москвичей фальшивыми выплатами ко Дню города

Мошенники выманивают деньги москвичей фальшивыми выплатами ко Дню города

Евгений Машаров сообщил о новой волне мошенничества в Москве. Злоумышленники, прикрываясь "Госуслугами" и МФЦ, рассылают СМС и звонят, чтобы украсть данные граждан, обещая "выплаты" ко Дню города 5 и 6 сентября.

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