Мошенники выманивают деньги москвичей фальшивыми выплатами ко Дню города

Евгений Машаров сообщил о новой волне мошенничества в Москве. Злоумышленники, прикрываясь "Госуслугами" и МФЦ, рассылают СМС и звонят, чтобы украсть данные граждан, обещая "выплаты" ко Дню города 5 и 6 сентября.
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