Трампец подкрался незаметно, хоть виден был издалека

Сергей Донецкий — Бэрримор, что это за вой там на болотах? — Евроукры, сэр. Им готовят мир вместо войны.
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