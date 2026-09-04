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Царьград

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НАБУ задержало главу кибердепартамента Генпрокуратуры Украины

НАБУ задержало главу кибердепартамента Генпрокуратуры Украины

Сергей Кропива, возглавляющий кибердепартамент Офиса Генпрокурора Украины, задержан НАБУ и САП. Проводится спецоперация с целью выявления преступной организации, которой приписывают поддержку мошеннических кол-центров и легализацию имущества.

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