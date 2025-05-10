Не прорыв, а катастрофа. ВСУ теряют западную технику на русских границах. Последние новости СВО 10 мая

Все попытки украинской армии прорваться в Курскую и Белгородскую области жёстко пресекаются.За минувшие сутки группировка войск "Север" русской армии успешно отразила мощную атаку ВСУ, которые пытались пробиться с применением бронетехники сразу на трёх направлениях - на глушковском, тёткинском и в районе Березников (Харьковская область).