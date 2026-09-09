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Калининградта Россия халыклары телләре көне уңаеннан «Чикләрсез шигърият» чарасы узды

Калининградта Россия халыклары телләре көне уңаеннан «Чикләрсез шигърият» чарасы узды

Калининградта космонавт Алексей Леонов исемендәге китапханәдә Россия халыклары телләре көненә багышланган «Чикләрсез шигърият» дип исемләнгән иҗади чара узган.

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