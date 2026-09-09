Калининградта Россия халыклары телләре көне уңаеннан «Чикләрсез шигърият» чарасы узды

Калининградта космонавт Алексей Леонов исемендәге китапханәдә Россия халыклары телләре көненә багышланган «Чикләрсез шигърият» дип исемләнгән иҗади чара узган.
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