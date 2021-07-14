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Множественные переломы получила женщина, сбитая на ночной трассе

Множественные переломы получила женщина, сбитая на ночной трассе

Наезд на пешехода произошел поздней ночью на федеральной трассе под Уссурийском. Автомобилистка сбила женщину, переходящую проезжую часть.

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