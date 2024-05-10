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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЧМ по хоккею 2024. Словакия против Германии, Чехия сыграет с Финляндией, Швеция – с США

В первый день сборная Чехии сыграет с Финляндией, Словакия – с Германией, Швеция будет противостоять США.

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