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Курские новости

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Возбуждено дело против наемника из США Бейлса за злодеяния в Курской области

Возбуждено дело против наемника из США Бейлса за злодеяния в Курской области

Гражданин США Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп» на территории Курской области, заявили военные следователи.

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