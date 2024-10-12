Возбуждено дело против наемника из США Бейлса за злодеяния в Курской области

Гражданин США Деррик Бейлс заочно обвиняется в совершении террористического акта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп» на территории Курской области, заявили военные следователи.
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