«Уралочка» продолжает побеждать в новом Чемпионате России

На сегодняшний день у южноуральских ватерполисток четыре победы в четырех матчах. Уже во втором туре Чемпионата страны встретились два участника Суперфиналов предыдущих сезонов – «Динамо-Уралочка» Златоуста и нижегородский «Буревестник».
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