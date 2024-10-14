«Уралочка» продолжает побеждать в новом Чемпионате России

На сегодняшний день у южноуральских ватерполисток четыре победы в четырех матчах. Уже во втором туре Чемпионата страны встретились два участника Суперфиналов предыдущих сезонов – «Динамо-Уралочка» Златоуста и нижегородский «Буревестник».