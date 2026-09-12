ВКС России нанесли мощные удары по позициям ВСУ под Сумами, — Минобороны (ВИДЕО)

ВКС России нанесли мощные удары по позициям ВСУ в районе Лесного под Сумами, сообщает Минобороны. ФАБ-500 поразили позицию операторов БПЛА 4-й бригады нацгвардии Украины.
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