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Малкин против «Детройта»: 7-й подряд матч с очками, 6 бросков и 86% на точке за 21:15. У него 4+7 в 10 играх

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ в матче с «Детройтом» (2:3 Б).

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