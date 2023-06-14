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Илон Маск заинтригован планетой Proxima Centauri B. Пригодное для жизни место «находится практически по соседству»

Илон Маск уже неоднократно заявлял о планах превратить человечество в межпланетную популяцию. Его частная космическая фирма SpaceX разрабатывает планы по колонизации Марса, которая должна состоятся в течение нескольких следующих десятилетий.

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