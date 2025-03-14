В США упрекнули Европу в недостаточной защите детей от секс-торговли

Европа делает далеко не все, что может, для защиты детей от секс-торговли и педофилов во всем мире, как впрочем и США, заявил основатель и бывший директор американской некоммерческой организации (НКО) по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард, сообщает 14 марта РИА Новости.
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