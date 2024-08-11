Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дефолт Украины отменяется: киевские фокусники от финансов снова выкрутились

Дефолт Украины отменяется: киевские фокусники от финансов снова выкрутились

Украинское министерство финансов обьявило о преодолении страной угрозы дефолта. Как сообщили на сайте ведомства, на минувших выходных официально начат процесс реструктуризации внешнего долга Украины по еврооблигациям.

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