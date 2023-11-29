НСА информировал участников круглого стола в СФ о роли агрострахования в обеспечении продовольственной безопасности страны

Президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов выступил 28 ноября на круглом столе в Совете Федерации, доложив участникам обсуждения о роли агрострахования в обеспечении продовольственной безопасности страны и текущей ситуации в развитии системы страховой защиты АПК.