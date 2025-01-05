Сладков: "На Украине начались похороны России". Какие 4 аргумента там называют?

Не хватает вооружения,техники и ресурсов?Это почти через ТРИ года СВО?СССР через три года,уже освободил ВСЮ территорию СССР,а через год вообще задавил нацистов.Кто же мешает нашим? властям наращивать производство всего,необходимого для победы?

Сергей И

"Так, а где и с кем такой договор был подписан, где почитать текст? Что за чушь..." как ЭТО прочитал, далее не стал. Хохлы конечно "гонят", но и аффтору тоже знания надо потянуть, а то выглядит как неуч.