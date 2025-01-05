"На Украине начались похороны России", - иронично пишет военный корреспондента Александр Сладков. На это он привёл несколько тезисов, которыми киевский режим продолжает сейчас подбадривать и себя, и людей.
Сладков: "На Украине начались похороны России". Какие 4 аргумента там называют?
Комментарии
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михаил пензин
Не хватает вооружения,техники и ресурсов?Это почти через ТРИ года СВО?СССР через три года,уже освободил ВСЮ территорию СССР,а через год вообще задавил нацистов.Кто же мешает нашим? властям наращивать производство всего,необходимого для победы?
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4 час.
Сергей И
"Так, а где и с кем такой договор был подписан, где почитать текст? Что за чушь..." как ЭТО прочитал, далее не стал. Хохлы конечно "гонят", но и аффтору тоже знания надо потянуть, а то выглядит как неуч.
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1 час.
Валентина Андрияшина
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39 мин.
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