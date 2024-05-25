Александр Беглов посетил современный библиотечно-культурный центр «Нота»

И дал поручение выкупить здание на шоссе Революции для создания подобного проекта В ходе рабочего объезда Красногвардейского района губернатор Александр Беглов ознакомился с работой библиотечно-культурного центра «Нота».
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