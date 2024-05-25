НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Ну. вот и ожил...И нашёлся...А говорили: "Где он, не видать...Не работает совсем..." А вот он, и как активен! Вы не з...Александр Беглов ...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Убили старого ослоеба.Видео: как выгляд...
  • Владимир Моргунов
    Еще, очень важно, чтобы компетентные органы не "разрабатывали" пять лет "генеральное" ворье ПЯТЬ ЛЕТ, А БРАЛИ ПОД БЕЛ...Путин: Россия дол...

Александр Беглов посетил современный библиотечно-культурный центр «Нота»

Александр Беглов посетил современный библиотечно-культурный центр «Нота»

И дал поручение выкупить здание на шоссе Революции для создания подобного проекта В ходе рабочего объезда Красногвардейского района губернатор Александр Беглов ознакомился с работой библиотечно-культурного центра «Нота».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх