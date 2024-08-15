Shot: Группа «Вирус» отсудила у продюсера 500 тысяч за гастроли экс-вокалистки

Музыкальная группа «Вирус» отсудила у своего бывшего продюсера Игорь Селиверстова 500 тысяч рублей. Как пишет Telegram-канал Shot, он более года гастролировал по России с экс-вокалисткой коллектива Людой Харт, которая исполняла песни группы, однако не отчислял авторские.