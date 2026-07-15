Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет в Москве

С 1 по 4 августа в Зеленом театре на ВДНХ состоится Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников», который объединит самые известные композиции военных лет, песни советской эстрады и джаз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии