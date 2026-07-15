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МОСИНФОРМ

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Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет в Москве

Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников» пройдет в Москве

С 1 по 4 августа в Зеленом театре на ВДНХ состоится Первый Всероссийский фестиваль советской песни «Голоса наследников», который объединит самые известные композиции военных лет, песни советской эстрады и джаз.

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