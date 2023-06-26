Мировое обозрение

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Как меняются отечественные СМИ, рассказали известные тележурналисты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свое мнение о новых переменах в отечественной журналистике высказали известные тележурналисты Казахстана Айгуль Мукей и Санди Султан в программе «Түнгі студия» телеканала Jibek joly, передает корреспонденты МИА «Казинформ».

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