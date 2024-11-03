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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 8 из 10 матчей в сезоне и идет на 2-м месте на Востоке. По проценту набранных очков – на 1-м

«Кэпиталс» разгромили «Коламбус» (7:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.  У команды под руководством Спенсера Карбери 16 очков в 10 играх.

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