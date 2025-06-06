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Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

Губернатор сообщил об атаке 46 беспилотников ВСУ на российский регион

В ночь на пятницу, 6 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область 46 беспилотниками.

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