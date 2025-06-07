Владимир Путин существенно расширил полномочия судебных приставов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи данные для проверки нарушений коллекторов при телефонном общении с должниками.
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