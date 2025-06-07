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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Владимир Путин существенно расширил полномочия судебных приставов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает Федеральной службе судебных приставов (ФССП) получать от операторов связи данные для проверки нарушений коллекторов при телефонном общении с должниками.

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