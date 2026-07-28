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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан о расизме: «Возможно, нам не удастся изменить ситуацию, но нужно бороться. Мы живем в прекрасной стране, где все такие разные. Я вырос в районе, где было место для всех»

Новый главный тренер сборной Франции  Зинедин Зидан высказался о расистских оскорблениях, с которыми сталкивались футболисты команды.

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