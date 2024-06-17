Акцию «Безопасное лето» проводят полицейские и общественники в Черниговском округе Приморья

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Черниговский» совместно с представителями Общественного совета, Администрации Черниговского округа, Дома детского творчества, Дома культуры и клуба байкеров приняли участие во Всероссийской акции «Безопасное лето».
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