Полный разрыв плечевой артерии зафиксировали медики у 9-летнего пациента, упавшего с питбайка. Фото: Лилия Шарловская Как сообщили «livenews24» в Департаменте здравоохранения Москвы, пострадавший был госпитализирован в Мlivenews24Ц «Коммунарка» с крайне тяжелой травмой руки.