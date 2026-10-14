Полный разрыв плечевой артерии зафиксировали медики у 9-летнего пациента, упавшего с питбайка. Фото: Лилия Шарловская Как сообщили «livenews24» в Департаменте здравоохранения Москвы, пострадавший был госпитализирован в Мlivenews24Ц «Коммунарка» с крайне тяжелой травмой руки.
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