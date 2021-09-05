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Новые подвиги киборгов в Дебальцево. Ветераны АТО снимаются в гей-порно

Новые подвиги киборгов в Дебальцево. Ветераны АТО снимаются в гей-порно

В Украине тема нетрадиционной сексуальной ориентации некоторых ветеранов войны на Донбассе, которую ранее называли антитеррористической операцией (АТО), давно перестала быть сенсационной.

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