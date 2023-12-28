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Пражский стрелок признался в убийстве ребенка и его отца в парке

Пражский стрелок признался в убийстве ребенка и его отца в парке

Стрелок в Праге признался и в других убийствах — пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек сообщил журналистам о появившейся дополнительной информации, касающейся студента, устроившего стрельбу 21 декабря на философском факультете Карлова университета, пишет “Московский комсомолец”.

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