Пражский стрелок признался в убийстве ребенка и его отца в парке

Стрелок в Праге признался и в других убийствах — пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек сообщил журналистам о появившейся дополнительной информации, касающейся студента, устроившего стрельбу 21 декабря на философском факультете Карлова университета, пишет “Московский комсомолец”.
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