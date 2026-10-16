Подросток Максим Т. 2009 года рождения, ушедший из дома в ночь на 14 октября, обнаружен спустя двое суток — утром 16 октября его нашли живым, угрозы жизни и здоровью нет.
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