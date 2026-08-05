Медный проект Yerington вошёл в число крупнейших месторождений Невады

В штате Невада, где история горнодобычи насчитывает полтора века, проект Yerington занимает особое место: это одно из наиболее значительных недоразработанных медных месторождений на территории США, добыча на котором была приостановлена ещё в 1978 году.
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