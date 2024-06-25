Метры любви

ВераВерная

Ирину можно понять. Почему брат, годами не общавшийся с родителями, оказался наследником, а дочь, до ссоры принимавшее действенное участие в жизни отца и матери, вроде как и не причём? И вот так годами копить матери обиду за то, что дочь хотела прояснить ситуацию по наследству, вообще глупость. Неправильно это. Дети должны были поровну всё получить.