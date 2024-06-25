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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Метры любви

Метры любви

– Мамуль, прости, но как вы с папой планируете распорядиться наследством? – спросила Ирина, когда в очередной раз приехала к родителям.

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Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Дочь тупая курица.
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12 час.
ВераВерная
Ирину можно понять. Почему брат, годами не общавшийся с родителями, оказался наследником, а дочь, до ссоры принимавшее действенное участие в жизни отца и матери, вроде как и не причём? И вот так годами копить матери обиду за то, что дочь хотела прояснить ситуацию по наследству, вообще глупость. Неправильно это. Дети должны были поровну всё получить.
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11 час.
Элеонора Коган
Да, непонятно здесь, кто прав и кто виноват.Родители тоже виноваты, что вычеркнули Ирину после её отъезда из дома.Квартиру надо было пополам поделить, тем более, что брат там не жил.Родные люди и не могли договориться.Стыдно и больно.
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9 час.

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