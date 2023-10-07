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Закон, порядок, государство

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В Псковской области полицейскими установлены иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации

В рамках межведомственного взаимодействия полицейскими совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал – 2023».

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