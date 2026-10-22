“The Pentagon has spent months quietly building an elite new tech agency to help covertly disrupt and sabotage foreign technology programs considered threats to American military superiority,” Politico reports.
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