Ольга Бузова ищет встречи с актером сериала «Слово пацана»

Ольга Бузова предложила актеру Вячеславу Копейкину из сериала “Слово о человеке” билеты на премьеру фильма после того, как выяснилось, что восходящая звезда написал ей в социальных сетях, но артист не получил никакого сообщения.
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