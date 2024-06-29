Венгрия выступила против антироссийских санкций ради энергетики страны

Против нового пакета антироссийских санкций выступила Венгрия, чтобы обезопасить план модернизации атомной электростанции «Пакш», 25 июня сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и внешней торговли страны.
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