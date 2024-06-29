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Венгрия выступила против антироссийских санкций ради энергетики страны

Венгрия выступила против антироссийских санкций ради энергетики страны

Против нового пакета антироссийских санкций выступила Венгрия, чтобы обезопасить план модернизации атомной электростанции «Пакш», 25 июня сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и внешней торговли страны.

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