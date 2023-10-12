В США заявили о росте опасений об открытии второго фронта в Израиле

Возрастают опасения по поводу возможного открытия второго фронта на севере Израиля. Пехотные и артиллерийские подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) возводят укрепления вдоль границы Израиля с Ливаном и готовятся к более масштабным атакам поддерживаемых Ираном боевиков «Хезболлы».