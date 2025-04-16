Таинственная активность радиостанции «Судного дня»: четыре загадочных сообщения за сутки Ирина ВальковаВ течение 14 апреля 2025 года коротковолновая радиостанция УВБ-76, больше известная как станция «Судного дня» или просто «Жужжалка», передала сразу четыре закодированных голосовых сообщения.