Северо-Крымский канал могут вновь заполнить водой из Днепра

На практике решения реализуют после окончания СВО.фото: wikipedia.org/Aleksander Kaasik--> Северо-Крымский канал в будущем можно будет снова заполнить водой из Днепра, сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
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