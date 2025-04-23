Представители Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу

Иностранная пресса пишет, что главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли мероприятие, которое должно было пройти в среду, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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