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Представители Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу

Представители Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу

Иностранная пресса пишет, что главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции, Германии и Украины перенесли мероприятие, которое должно было пройти в среду, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.

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