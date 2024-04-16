Пробки во Владивостоке оцениваются в 7 баллов

Пробки во Владивостоке в эти минуты оцениваются в 7 баллов. Традиционно наблюдаются заторы на участке от проспекта 100-летия Владивостока до Некрасовской, от Гоголя до Суханова, в районе площади Луговой, сообщают “Вести: Приморье”.
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