Пробки во Владивостоке оцениваются в 7 баллов

Пробки во Владивостоке в эти минуты оцениваются в 7 баллов. Традиционно наблюдаются заторы на участке от проспекта 100-летия Владивостока до Некрасовской, от Гоголя до Суханова, в районе площади Луговой, сообщают “Вести: Приморье”.