Блогерша с нулевым размером груди снялась в нижнем белье

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).