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Культуромания

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25 библиотек и культурных центров представят программу на Московской книжной ярмарке

25 библиотек и культурных центров представят программу на Московской книжной ярмарке

Со 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. В рамках события программу представят 25 столичных библиотек и культурных центров, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

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