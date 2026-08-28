25 библиотек и культурных центров представят программу на Московской книжной ярмарке

Со 2 по 6 сентября в Гостином Дворе пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. В рамках события программу представят 25 столичных библиотек и культурных центров, сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.
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