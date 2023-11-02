Вопрос «Труда»: Мы - единый народ?

Вопрос не абстрактный, его острую актуальность подчеркнули на этой неделе события в Махачкале. Как же так? Иностранные соцсети заблокированы, иноагенты изолированы или изгнаны, спецслужбы контролируют все и вся, на ТВ царит одна — правильная — точка зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии