Вопрос «Труда»: Мы - единый народ?

Вопрос не абстрактный, его острую актуальность подчеркнули на этой неделе события в Махачкале. Как же так? Иностранные соцсети заблокированы, иноагенты изолированы или изгнаны, спецслужбы контролируют все и вся, на ТВ царит одна — правильная — точка зрения.