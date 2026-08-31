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"Нет ни желания, ни причин": в России ответили на разговоры о нападении на НАТО

"Нет ни желания, ни причин": в России ответили на разговоры о нападении на НАТО

Россия не намерена нападать на Бельгию или другие государства Североатлантического альянса. Об этом заявил российский посол в Брюсселе Денис Гончар, сообщает РИА Новости.

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