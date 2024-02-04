МЫ НЕ ХОТИМ ВЫМИРАТЬ

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Закон и Порядок

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Комментарии
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ог
олег годисов
Для реализации идеи многодетных семей необходима программа поддержки и расширения доли &quot;сельского&quot; населения: именно у них многодетные семьи являются объективной необходимостью!!! В крупных городах многодетные семьи мешают родителям делать карьеры, создают жилищные проблемы и тд. Именно поэтому в крупных городах многодетные семьи в основном у приезжих. Для аборигенов городов никакие финансовые стимулы не помогают и не помогут!!! семье без детей эти деньги проще заработать!!!
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