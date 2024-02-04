КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ Учредитель телеканала "Царьград" ФОТО: ЦАРЬГРАД 02 ФЕВРАЛЯ 2024 15:15 На днях Росстат озвучил новые данные.
МЫ НЕ ХОТИМ ВЫМИРАТЬ
Комментарии
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ог
олег годисов
Для реализации идеи многодетных семей необходима программа поддержки и расширения доли "сельского" населения: именно у них многодетные семьи являются объективной необходимостью!!! В крупных городах многодетные семьи мешают родителям делать карьеры, создают жилищные проблемы и тд. Именно поэтому в крупных городах многодетные семьи в основном у приезжих. Для аборигенов городов никакие финансовые стимулы не помогают и не помогут!!! семье без детей эти деньги проще заработать!!!
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