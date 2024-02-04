МЫ НЕ ХОТИМ ВЫМИРАТЬ

ог

олег годисов

Для реализации идеи многодетных семей необходима программа поддержки и расширения доли "сельского" населения: именно у них многодетные семьи являются объективной необходимостью!!! В крупных городах многодетные семьи мешают родителям делать карьеры, создают жилищные проблемы и тд. Именно поэтому в крупных городах многодетные семьи в основном у приезжих. Для аборигенов городов никакие финансовые стимулы не помогают и не помогут!!! семье без детей эти деньги проще заработать!!!