В России предложили создать новое министерство

Одной из действенных мер по оптимизации бюджетных расходов в РФ могло бы стать создание Министерства эффективности или Министерства по повышению эффективности государственного управления, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
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