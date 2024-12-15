ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Это где же она наработала эти миллионы???😳Пенсионерка из Мо...
  • Андрей Шишинов
    Австрия, как одна из сторон конфликта, не может быть площадкой для переговоров. Австрия присоединилась ко всем санкци...Посол РФ в Австри...
  • Игорь Васиков
    А потом херак и жест доброй воли...Экс-посол Украины...

В России предложили создать новое министерство

В России предложили создать новое министерство

Одной из действенных мер по оптимизации бюджетных расходов в РФ могло бы стать создание Министерства эффективности или Министерства по повышению эффективности государственного управления, считают в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх