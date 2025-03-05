Тело женщины обнаружили спасатели в Карелии

В поселке Хийденсельга двое пенсионеров не выходили на связь, пришлось вскрывать дверьФото: «RuNews» Днем во вторник, 4 марта, на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского округа поступил звонок с просьбой о помощи.