Тело женщины обнаружили спасатели в Карелии

В поселке Хийденсельга двое пенсионеров не выходили на связь, пришлось вскрывать дверьФото: «RuNews» Днем во вторник, 4 марта, на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского округа поступил звонок с просьбой о помощи.
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