Петербургским автомобилистам перекроют движение по съезду №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе. 🔹Речь о 18-м км кольцевой, где дорожники готовятся приступить к работам по устройству фундамента для дальнейшей установки шумозащитных экранов.
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