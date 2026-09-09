Петербургским автомобилистам перекроют движение по съезду №2 на развязке КАД с Выборгским шоссе. 🔹Речь о 18-м км кольцевой, где дорожники готовятся приступить к работам по устройству фундамента для дальнейшей установки шумозащитных экранов.