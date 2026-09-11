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Путин отметил вклад ветеранов СВО в развитие паралимпийского спорта

Путин отметил вклад ветеранов СВО в развитие паралимпийского спорта

Президент России Владимир Путин направил приветствие лауреатам премии «Герои Отчизны — Герои спорта», в котором отметил вклад Паралимпийского комитета РФ в поддержку героев спецоперации.

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