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Президенты РФ и Белоруссии Путин и Лукашенко шестого апреля проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты РФ и Белоруссии Путин и Лукашенко шестого апреля проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Президенты Российской Федерации и Республики Беларусь Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг проведут заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии.

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